Blaulichtticker im Erkelenzer Land : Mehrere Kleinkrafträder gestohlen

Die Polizei bekam es in den vergangenen Tagen mit mehreren gestohlenen Kleinkrafträdern zu tun. Foto: dpa/Philipp von Ditfurth

Erkelenzer Land In Wassenberg stahlen unbekannte Täter innerhalb weniger Tage zwei Kleinkrafträder, in Erkelenz eines. In Granterath erbeuteten Diebe eine Geldbörse aus einem Fahrzeug.

Kleinkrafträder gestohlen Am Freitag, 10. Juni, parkte eine Frau ihren Motorroller morgens um kurz vor 8 Uhr auf dem Parkplatz eines Friedhofs an der Bergstraße in Wassenberg. Als sie gegen 13.15 Uhr zurückkehrte, musste sie feststellen, dass Unbekannte das Kleinkraftrad zwischenzeitlich gestohlen hatten. Am Montag, 13. Juni, wurde in Wassenberg das nächste Kleinkraftrad nach Angaben der Polizei gestohlen. Unbekannte Personen stahlen von einem Parkplatz in der Nähe einer Schule am Birkenweg am Montag, 13. Juni, zwischen 10.20 und 15 Uhr, ein schwarzes Kleinkraftrad der Marke Zündapp. Auch in Erkelenz waren unbekannte Täter erfolgreich: Zwischen Freitag, 10. Juni, 18 Uhr, und Sonntag, 12. Juni, 9 Uhr, entwendeten Unbekannte am Oidtmannhof ein Kleinkraftrad. Das teilt die Polizei in ihrem Bericht mit.

E-Scooter in Wegberg entwendet Zwischen 9.30 und 12.15 Uhr stahlen unbekannte Täter am vergangenen Samstag, 11. Juni, einen E-Scooter. Wie die Polizei mitteilt, war der E-Scooter an der Maaseiker Straße abgestellt.

Fahrzeug geknackt Aus einem in der Einfahrt eines Hauses an der Straße In Granterath geparkten Fahrzeug stahlen bislang unbekannte Personen im Tatzeitraum zwischen Montag, 13. Juni, 0 Uhr, und Dienstag, 14. Juni, 4.10 Uhr, eine Geldbörse sowie eine Tankkarte, berichtet die Heinsberger Kreispolizei.