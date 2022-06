Gratis-Angebot in Langenfeld : Sport im Park kommt jetzt nach Wiescheid

Sport im Park ist ein niederschwelliges Angebot an der frischen Luft und hat sich besonders in der Pandemie bewährt. Foto: Matzerath, Ralph (rm)/Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld Das Angebot ermöglicht Bürgern, unter professioneller Anleitung Sport zu treiben – auch in den Ferien. Montags, mittwochs und freitags gibt es insgesamt sechs Angebote für jeden Geschmack und Fitness-Stand

Hier das aktuelle Programm von „Sport im Park" im Überblick: montags 10 Uhr – Fit in den Tag (Brunnenstraße – hinter Turnhalle Gieslenberg); montags ab 17.30 Uhr – Sportabzeichen-Training im Jahnstadion; mittwochs, 8 Uhr – Nordic-Walking und Gymnastik (Götscher Weg – neben der Turnhalle); mittwochs, 18 Uhr – Bootcamp (Freizeitpark Langfort – Wiese neben den Grillplätzen); mittwochs 18 Uhr – Fitness (Brunnenstraße – hinter Turnhalle Gieslenberg); mittwochs 18 Uhr – Fitness (Alt Wiescheid – Wiese hinter Bürgerhaus); freitags 9 Uhr – Fit in den Tag (Freizeitpark Langfort – Wiese neben den Grillplätzen). Alle Angebote finden auch in den Sommerferien statt. Um uneingeschränkt an dem Angebot teilnehmen zu können, werden lediglich dem Wetter angepasste Sportbekleidung, ein Handtuch und/oder eine Gymnastikmatte und ausreichend Getränke benötigt. Sport im Park endet laut Stadtverwaltung Ende September.