Blaulicht-Ticker für das Erkelenzer Land : Motorradfahrerinnen stürzen schwer

Die Polizei sucht nach zwei Unbekannten, die am frühen Dienstagmorgen in eine Wassenberger Tankstelle eingebrochen sind. Foto: dpa/Patrick Seeger

Erkelenzer Land In Wildenrath und Rath-Anhoven haben sich zwei Motorradfahrerinnen nach Stürzen schwer verletzt und mussten ins Krankenhaus eingeliefert werden. In Wassenberg waren Tabakwaren die Beute von Einbrechern.

Motorradfahrerin stürzt in Kreisverkehr Am Montagmorgen, 20. Juni, ereignete sich um kurz nach 6.30 Uhr in Wildenrath ein Verkehrsunfall, bei dem die Fahrerin eines Motorrads schwer verletzt wurde. Die 40-Jährige befuhr die Friedrich-List-Allee in Fahrtrichtung Wegberg. Als sie sich bereits in einem Kreisverkehr befand, fuhr ein 50 Jahre alter Mann mit einem LKW in den Kreisverkehr ein. Die Wassenbergerin musste daraufhin bremsen und kam dabei zu Fall. Sie verletzte sich so schwer, dass sie in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste.

Tabakwaren aus Tankstelle gestohlen Zu einem Einbruch in das Ladenlokal einer Tankstelle an der Gladbacher Straße in Wassenberg kam es am frühen Dienstagmorgen, 21. Juni, gegen 03.25 Uhr. Zwei unbekannte Täter öffneten gewaltsam die Eingangstür zum Verkaufsraum. Auf Videoaufzeichnungen ist zu erkennen, wie sie Tabakwaren in einem Beutel packten und flüchteten. Beide Personen waren männlich, maskiert und dunkel gekleidet. Einer der Täter trug einen blauen Kapuzenpullover. Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 02452 9200 entgegen.