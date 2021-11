Bundesvorsitzender gesucht : CDU will mit Mitgliederbefragung neue Mitglieder werben

Kreis Kleve Die CDU im Kreis Kleve will die Basisbefragung über den neuen Vorsitz der Partei nutzen, um neue Mitglieder zu werben. Droht ein Zulauf von Menschen, die nur die Wahl beeinflussen wollen?

Als die SPD im Jahr 2018 ihre Mitglieder über den Fortbestand der Großen Koalition abstimmen ließ, war die Aufregung mancherorts groß. Meldungen machten die Runde, dass scharenweise Groko-Gegner in die Partei eintreten, um gegen das Bündnis stimmen zu können. Die Bild-Zeitung meldete gar einen Hund namens Lima bei der Partei an, um mutmaßliche Defizite des Mitglieder-Entscheids aufzuzeigen. Die Befragung fand trotz aller Unkenrufe statt – und die Große Koalition eine Fortsetzung.

Mittlerweile hat sich diese Art der Basisbefragung auch bei anderen Parteien durchgesetzt. Die CDU will ihre Mitglieder darüber abstimmen lassen, wer ihr neuer Vorsitzender wird. Die CDU im Kreis Kleve will das wiederum als Argument für neue Mitglieder nutzen. „Wer jetzt Mitglied der CDU wird, kann direkt mitbestimmen, wer neuer Bundesvorsitzender wird und damit unmittelbar Einfluss auf die künftige Politik in Deutschland nehmen“, sagt der CDU-Kreisvorsitzende Günther Bergmann. Möglich ist das für all jene, deren Aufnahmeantrag bis zum 18. November, 12 Uhr, Eingang bei der CDU-Kreisgeschäftsstelle findet. Die eigentliche Abstimmung beginnt dann ab dem 4. Dezember.