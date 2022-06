Brauchtum in Brüggen : Die Fest-Höhepunkte in Born: Das Königsspiel ist Familiensache

Familiäres Königshaus: Schützenkönig Philipp Boers mit Schwester Kathrin (M.). Sein Vater Daniel (l.) ist Minister mit Liesel Büsen, Dominik Neuß mit Michelle Münch der zweite Minister. Foto: Bruderschaft

Brüggen Die St.-Antonius-Schützenbruderschaft Born freut sich auf ihr Fest von Freitag, 24. bis Dienstag, 28. Juni. So sorgt sie für mehr Sicherheit wegen der Corona-Pandemie.

Die St.-Antonius-Schützenbruderschaft Born freut sich auf ihr Fest von Freitag, 24. bis Dienstag, 28. Juni. Für mehr Sicherheit wegen Corona werden Luftpartikelfilteranlagen und eine weitere Spülstraße für Gläser genutzt. Vier Jahre nach dem letzten Schützenfest und drei Jahre nach dem Vogelschuss ist es für das Borner Königshaus endlich so weit. Das Königsspiel ist Familiensache: Schützenkönig Philipp Boers hat seine Schwester Kathrin an seiner Seite, sein Vater Dieter Boers ist mit Liesel Büsen ein Ministerpaar, Dominik Neuß mit Michelle Münch ist das andere. Vater und Sohn hatten 2019 um das Königssilber konkurriert. Einen Zuschuss zum Feiern gibt es aus dem Programm „Neustart miteinander“ des NRW-Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung.

Die Kirmes geht los am Freitag, 24. Juni: Bei „Rock am See“ tritt die rheinland-pfälzische Rockcoverband Sidewalk auf. Mit der Routine von mehr als 1500 Auftritten will sie in Born den Zeltboden beben lassen.

Am Samstag, 25. Juni, treffen sich die Schützen um 15.30 Uhr am Schmielenweg, holen den Schützenkönig ab und stellen an der Königsresidenz den Königsmaien auf. Um 20 Uhr beginnt mit einigen benachbarten Schützenbruderschaften der Schützenball. Dabei spielt, wie an allen Tagen im Festzelt, die Band Saturn; der Eintritt ist frei.