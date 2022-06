Schulleben in Brüggen : Frau Rüther nimmt Abschied

Nach zwölf Jahren als Leiterin der Kreuzherrenschule Brüggen ist Rosemarie Rüther am Dienstag verabschiedet worden, zum 1. Juni hat sie ihren Ruhestand angetreten.

Die gebürtige Niederkrüchtenerin studierte Kunst- und Textilgestaltung, es folgte ein Polytechnik-Studium für die Sekundarstufe I und an der Goethe-Universität Frankfurt erwarb sie die Befähigung für das Lehramt an Grundschulen. In Hessen machte Rüther ihr Referendariat, 1992 kam sie zurück in ihre Heimat, wurde Lehrerin an der Gemeinschaftsgrundschule in Amern, machte 2001 die Revision zur Konrektorin und wechselte nach Brüggen zur Kreuzherrenschule. Nach der Revision zur Rektorin übernahm sie 2009 die Leitung der Grundschule. Dort fühlte sie sich wohl: „Die Schule ist mein zweites Zuhause, das Kollegium meine zweite Familie.“ Und weil das Arbeitsklima so gut sei, werde sie das Schulleben sehr vermissen.