Dreifacher Grund zur Freude : Kuckumer Schützen feiern erstmals im neuen Ort

Erkelenz Für die Schützen ist ihr Fest gleich in mehrfacher Hinsicht ein Grund zum Feiern. Dass ein wenig Wehmut mitschwingt, gibt Brudermeister Dederichs allerdings zu.

(RP) Keyenberg hat vorgelegt, nun feiern auch die Kuckumer St.-Antonius-Schützen am Wochenende vom 1. bis 4. Juli erstmals am Umsiedlungsstandort. Das Fest wird dabei gleich ein dreifacher Grund zur Freude.

Zunächst dürfen die Majestäten Schützenkönig Stephan Balogh mit Ehefrau Bettina und Schülerprinz Tobias Görtz nach zwei Jahren Wartezeit nun endlich ihre Regentschaft während des Schützenfestes wahrnehmen. Für Stephan Balogh ist es nach 2001 das zweite Mal als König. Auch Bettina Balogh hat Erfahrung im Regieren. Sie war ebenfalls bereits Schützenkönigin in der kleinen Ortschaft mit der großen Bruderschaft. Für Tobias Görtz ist dieses Schützenfest im Gegensatz dazu eine Premiere: nicht nur, dass er zum ersten Mal Amt und Würden innerhalb der Bruderschaft übernommen hat, er ist auch der erste Schülerprinz in Kuckum.

Aber auch für alle anderen Schützenschwestern und Schützenbrüder bedeutet dieses Fest eine Zäsur, ist es doch das erste Schützenfest am Umsiedlungsstandort. „Menschen aus unserer Gemeinschaft trauern einerseits dem Verlust der schönen grünen Heimat nach und sind mit der Gestaltung des Umsiedlungsstandortes nicht einverstanden“, sagt Brudermeister Hans Josef Dederichs. „Trotzdem oder gerade deshalb freuen sich viele Kuckumer auf einen weiteren Schritt zur Normalität. Und das Schützenfest bedeutet nun einmal die Ankunft der Tradition an den neuen Lebensmittelpunkt.“

So ist der dritte Grund zur Freude dann auch die Einweihung der neuen Festwiese der Bruderschaft. „Wir sind sehr stolz auf dieses wunderschöne Eingangsportal in den Umsiedlungsstandort“, sagt Dederichs. Und so beginnt dann auch das Schützenfest bereits am Freitag, 1. Juli, um 19 Uhr mit der feierlichen Einweihung der Schützenwiesedurch den Bezirkspräses Pater Paul. Mit einem Ehrenabend wollen die Schützenbrüder gemeinsam mit ihren Gästen auf ihre neue Wiese anstoßen. Sobald die Dämmerung einsetzt, beginnt der Fackelzug mit Großem Zapfenstreich.

Am Sonntag wird das Schützenfest mit einem Feldgottesdienst im Festzelt fortgesetzt. Nach der Kranzniederlegung am ersten Wegekreuz in Kuckum (neu) und der Königsparade findet der traditionelle Frühschoppen im Festzelt statt. Am Sonntagnachmittag wird dann der große Festzug zum Höhepunkt der Kirmes. Begleitet von vielen Musikkapellen und zahlreichen Gastbruderschaften mit Königspaaren ziehen die Kuckumer Majestäten zum ersten Mal durch den festlich geschmückte Ort. Viele weitere Gästen haben ihren Besuch dann am Abend zum Königsball zugesagt. Am Montag gibt es ab 14 Uhr ein Familienprogramm, während die Schützen die neuen Majestäten ermitteln. Nach dem Klompenzug um 17 Uhr, wieder mit Paraden, schließen die Kuckumer dann ihr erstes Schützenfest mit dem Klompenball ab.