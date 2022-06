Jünter in Viersen : Stadtförster trifft Borussia-Maskottchen

Jünter in Viersen

Viersen Für die neue Ausgabe des Kinder- und Jugendmagazins von Borussia Mönchengladbach, „Fohlenecho — der Jünterclub“, besuchte Borussia-Maskottchen Jünter gemeinsam mit Viersens Stadtförster Rainer Kammann den Wald auf dem Hohen Busch.

Am Ende lud Kammann Jünter zu den Waldjugendspielen ein, die am 7. September auf den Süchtelner Höhen stattfinden. Dann wird Borussias Maskottchen Viersen erneut besuchen, diesmal in Begleitung einer Gruppe „Jünterclub“-Mitglieder.