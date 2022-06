Vorfall in Niederkrüchten : Zigarettenautomat komplett geklaut

Vorfall in Niederkrüchten

Die Polizei sucht Zeugen eines Diebstahls in Niederkrüchten. Foto: dpa/David Inderlied

Niederkrüchten Wer hat den Diebstahl beobachtet? An der Meinfelder Straße in Niederkrüchten-Oberkrüchten demontierten Unbekannte einen kompletten Zigarettenautomaten.

Sie nahmen nicht nur Zigaretten, sondern gleich den kompletten Automaten mit: Die Kripo sucht Zeugen eines Diebstahls, der sich laut Polizei zwischen Montag, 18.45 Uhr und Dienstag, 11.30 Uhr, ereignet hat. Dabei stahlen Unbekannte einen Zigarettenautomaten in Niederkrüchten-Oberkrüchten, der an einer Scheunenwand an der Meinfelder Straße hing. Die Wand wurde bei dem Diebstahl beschädigt. Zeugen melden sich unter Ruf 02162 3770.