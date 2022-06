Schützenfest in Niederkrüchten : Corona sorgt für Ausfälle beim Fest in Niederkrüchten

Niederkrüchten Die Schützen der St.-Antonius-Schützenbruderschaft Niederkrüchten mussten mehrfach umplanen und improvisieren. „Was hier passiert, ist unglaublich“, sagte ihr Vorsitzender.

Den dezimierten Zug der schwarzen Husaren vertraten der 88-jährige Helmut Schreuers und der ehemalige Kaiser Herbert Schmitz (78). Gerhard Lierhaus passte auf die beiden auf. Am Donnerstag sagte das Trommlercorps Baal wegen Corona-Erkrankungen ab; auch die erst an Fronleichnam als Ersatz angefragten Schwalmtalmusikanten des Musikvereins Cäcilia Overhetfeld konnten so kurzfristig nicht einspringen. „Wir hatten aber nie einen Vertrag“, betont deren Leiter Martin Fackler am Montag (in einer früheren Artikelversion war irrtümlich eine Absage des Musikvereins Overhetfeld genannt, die Redaktion). Zum Setzen des Festmaien am Festzelt sorgte die Betreiberin vom Kinder-Karussell auf der Kirmes für die Begleitmusik. Die Bruderschaftler zogen dann singend zum Königshaus, um den Königsmaien zu setzen, ebenfalls bei improvisierter Musikbegleitung.