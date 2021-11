Inner Wheel Club Geldern : Inner-Wheel-Club sagt seinen Adventsbasar ab

Kevelaer Angesichts der Corona-Entwicklung fällt die Veranstaltung im Konzert- und Bühnenhaus Kevelaer aus. Der Club hofft darauf, die Tradition im nächsten Jahr fortführen zu können.

Die Frauenvereinigung des Inner Wheel verschreibt sich mit ihren weltweit mehr als 100.000 Mitgliedern der Aufgabe, die internationale Verständigung zu fördern und über Hindernisse hinweg Freundschaften zu pflegen. In persönlichem Einsatz und mit Spendenmitteln bemüht sie sich vornehmlich aber, die Notlage der Menschen in verschiedenen sozialen Brennpunkten zu lindern. Der Club Geldern unterstützt Projekte vor Ort wie in der Dritten Welt.