Motorsport : Nico Nünninghoff ist Deutscher Meister

Kerken Der 18-jährige Kerkener hat in diesem Jahr alle Titel gewonnen, die er holen konnte. Bei den Slalom-Titelkämpfen der Jugend ist er nicht zu schlagen.

Nico Nünninghoff hat’s geschafft. Der 18-jährige Motorsportler aus Kerken, der für den AC Oberhausen startet, hat sich auch die letzten beiden Titel gesichert, die er in dieser Saison im Automobil-Slalom noch holen konnte. Und das waren zugleich die bedeutendsten Meisterschaften, die er gewinnen konnte. Nünninghoff war auf dem Nürburgring zunächst beim ADAC-Bundesendlauf des Youngster-Cups erfolgreich. Mit zwei fehlerfreien Läufen setzte er sich gegen 44 Konkurrenten durch.

Tags darauf war der Kerkener auch bei der Deutschen Slalom-Meisterschaft der Jugend nicht zu schlagen. Wie schon zuvor bei seinem Sieg bei den NRW-Titelkämpfen lief es für Nico Nünninghoff im Training nicht nach Wunsch. „Zu diesem Zeitpunkt habe ich an keinen weiteren Sieg geglaubt“, sagte er.

Doch als es dann in zwei Rennen um den Titel ging, war der 18-Jährige in Top-Form. Im ersten Wertungslauf war Nico Nünninghoff bereits eine Sekunde schneller als seine stärksten Konkurrenten. Und im zweiten Durchgang taktierte der Kerkener nicht, sondern fuhr voll auf Angriff. Das wurde belohnt: Er gewann den Titel mit 1,5 Sekunden Vorsprung. Hinzu kam für Nünninghoff nach der Sieg in der Mannschaftswertung mit dem NRW-Team.