Neuer Bußgeldkatalog stärkt Fahrradfahrer : Falschparken und Rasen werden teurer

INfo

Überarbeitung Grundsätzlich verfolgen die Neuregelungen im Bußgeldkatalog das Ziel, die Sicherheit von Fahrradfahrern zu erhöhen. Das ist wichtig und richtig, so der ADAC-Verkehrspräsident Gerhard Hillebrand. Schwierig sei jedoch, dass wiederholte Eingriffe in den Bußgeldkatalog die Systematik insgesamt zerstört hätten. „Deshalb halten wir eine umfassende Überarbeitung der Bußgeldkatalogverordnung für notwendig mit dem Ziel, sie durchgängig daran auszurichten, wie stark der jeweilige Verstoß andere Verkehrsteilnehmer gefährdet.“ So sollte es laut ADAC Punkte für Parkverstöße nur geben, wenn das Verhalten konkret gefährlich war. Es erscheint aus seiner Sicht unverhältnismäßig, wenn das teilweise Benutzen des Gehweges beim Parken über eine Stunde mit dem Eintrag in Flensburg verbunden ist. Den entscheidenden Impuls zu einer umfassenden Überarbeitung der Bußgeldverordnung könne der Verkehrsgerichtstag im Januar in Goslar geben, so Hillebrand.