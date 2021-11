Aktion in Geldern : Sterne für eine gerechtere Welt

Geldern Gemeinsame Aktion der Kirchengemeinde St. Maria Magdalena und der Caritas in Geldern: Aus mehr als 1000 Kerzen wird in der Pfarrkirche ein großer Stern nachgebildet.

„Eine Million Sterne für eine gerechtere Welt“ – so lautet das Motto der gemeinsamen Aktion der Kirchengemeinde St. Maria Magdalena und der Caritas in Geldern am Samstag, 13. November. Aus mehr als 1000 Kerzen wird in der Pfarrkirche ein großer Stern nachgebildet. Er strahlt als Zeichen der Hoffnung für Menschen in Not in Geldern, aber auch weltweit. Das Caritas-Centrum und die Kirchengemeinde beteiligen sich an der jährlich stattfindenden bundesweiten Aktion und richten den Blick damit auf Menschen am Rande der Gesellschaft und rufen zur Solidarität auf.