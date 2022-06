Leiche wurde per Zufall entdeckt : Weezer in Essen tot aufgefunden

Weeze/Essen Die Polizei im Ruhrgebiet suchte nach einer vermissten Frau und fand gleich zwei Leichen. Der Mann aus Weeze war schon längere Zeit tot.

Der Fall hatte für viel Aufsehen gesorgt. In der vergangenen Woche hatte die Polizei bei einer großangelegten Suchaktion in Essen gleich zwei Leichen gefunden. Sie lagen nur wenig voneinander entfernt und wurden kurz nacheinander gefunden. Die Ermittlungsbehörden ließen die Leichname obduzieren. Jetzt steht fest: Es handelt sich bei den Toten um eine vermisste Frau aus Essen sowie um einen Mann aus Weeze .

Der Mann war schon länger tot und wird daher auch schon länger auf dem schwer zugänglichen Gelände gelegen haben. Bei dem Gebiet handelt es sich um eine Grünfläche der städtischen Wassergewinnung, die abseits liegt. Spaziergänger kommen hier so gut wie nie vorbei. „Ohne die Suchaktion für die Frau wäre der Mann vermutlich erst viel später gefunden worden“, erläutert Sylvia Czapiewski, Sprecherin der Polizei in Essen.

Der Weezer war zur medizinischen Behandlung in eine Klinik in Essen gekommen. „Das Krankenhaus hat er allerdings einige Zeit später auf eigenen Wunsch bereits wieder verlassen“, berichtet die Polizeisprecherin. Das war Anfang Juni. Danach hatte sich seine Spur verloren. In Essen lag auch gar keine Vermisstenanzeige vor, die war nur in Weeze aufgegeben worden. Wo sich der Mann nach dem Krankenhaus-Aufenthalt befunden hat, liegt völlig im Dunklen.