Initiative in Wachtendonk : Ein Reparatur-Café für Wachtendonk

Fabian Ruyters baut einen Projektor zum Beamer um. Er hatte die Idee für das Wachtendonker Reparatur-Café. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Wachtendonk Oft braucht es nur Kleinigkeiten, um Geräte am Laufen zu halten. Fabian Ruyters will mit seiner Initiative den Nachhaltigkeitsgedanken fördern und ein Zeichen gegen die Wegwerfmentalität setzen. Start ist am Freitag.

Aufgeklappt liegt ein Gerät auf dem Tisch. Der Mann, der dahinter sitzt, greift zum Schraubendreher und löst eine Halterung aus dem Apparat, der mal als Filmprojektor seine Dienste tat. „Ich baue ihn zu einem kleinen Beamer um“, sagt der Mann. Fabian Ruyters heißt er und sagt von sich, dass er schon als kleines Kind alles auseinandergenommen habe. Das will er mit anderen demnächst regelmäßig machen – nach dem Motto „Reparieren statt wegwerfen“. Ruyters ist der Initiator des ersten Reparatur-Cafés in Wachtendonk.

Seine Idee, dieses Angebot, das es in einigen anderen Kommunen schon gibt, auch in der Niersfeste zu machen, postete der 40-Jährige in der Facebook-Gruppe Wachtendonk. Vier Elektriker und ein Holzexperte meldeten sich als Mitstreiter. Auch der Platz für das Reparatur-Café fand sich via Facebook. Britta Karstein-Weenen stellte einen Raum in ihrer Praxis für Psychotherapie im Haus Kempener Straße 24 kostenlos zur Verfügung. „Da können wir uns auch Kaffee und Tee zubereiten“, freut sich Ruyters.

info Hier geht es zum Reparatur-Café Was Reparatur-Café in Wachtendonk Wann Freitag, 12. November, 17 bis 20 Uhr Wo Kempener Straße 24 in Wachtendonk Kontakt Weitere Informationen bei Fabian Ruyters unter Mail writeme@redeye3ddruck.de oder Telefon 0173 5335232.

An maximal vier Tischen kann am Freitag unter Einhaltung der 3-G-Regel und mit Maske zum ersten Mal geschraubt und gelötet werden. „Wir beschränken das Reparatur-Café auf Teile, die man alleine tragen kann“, betont Ruyters. Der 40-jährige Friseurmeister weiß, dass an Geräten oft nur Kleinigkeiten defekt sind. Im Handel würden aber solche Lappalien oft ungern repariert, lieber verkaufe man Neuware.

Durch das gemeinsame Reparieren soll ein Zeichen gegen eine sorglose Wegwerfgesellschaft gesetzt werden. Zudem werden wertvolle Ressourcen geschont, weil Gebrauchsgüter länger nutzbar bleiben. Auch die wieder instand gesetzten Gegenstände erhalten eine neue Wertschätzung, statt auf dem Müll zu landen. Außerdem teilen Menschen untereinander ihr Wissen über das Reparieren und die Technik dahinter. Laien und Experten arbeiten gemeinschaftlich zusammen, geben Hilfe zur Selbsthilfe und regen so zu einem bewussten Konsumverhalten an. Ein weiterer Effekt laut Ruyters: Menschen aus der Nachbarschaft treffen sich am Reparaturtisch – das stärke den lokalen Zusammenhalt und schaffe neue Bekanntschaften. Mit der Zeit soll die Gruppe anwachsen und das Expertenwissen entsprechend größer werden.

Ruyters selbst steuert einiges an Fertigkeiten bei. Seit mehr als vier Jahren hat er sich auf 3-D-Drucke verlegt, produziert auf diese Weise unter anderem Kamerazubehör und vertreibt es in einem Online-Shop. Kunden kommen aus ganz Deutschland, und der Wachtendonker hat über Kameraausstattung hinaus schon einiges mit Hilfe von 3-D-Teilen repariert, sei es ein Teil in einem Sodawasserbereiter, die Halterung einer Designer-Uhr oder das alte Desinfektionsgerät aus dem Friseursalon seines Vaters. Als die Lampe seiner Freundin ihren Geist aufgab, baute er die Elektronik aus und designte eine neue Lampe drumherum.

„Es gibt immer irgendein Teil, das sich noch verwenden lässt“, weiß Ruyters. Ersatzteile, die nicht mehr erhältlich sind oder sich nur mit viel Mühe beschaffen lassen, druckt er möglichst selbst.

Einmal im Monat soll das Wachtendonker Reparatur-Café seine Türen öffnen. Der Initiator hofft im Sinne der Nachhaltigkeit darauf, dass das neue Angebot auf reges Interesse stößt. Seine 3-D-Druckerfertigkeiten will er gerne einsetzen. Zum Beispiel, indem er Zahnräder druckt und nachbaut. Das würde dann, da aufwendig, nicht vor Ort im Reparatur-Café passieren, sondern bei ihm zu Hause. „Ich bringe die Teile dann beim nächsten Mal mit.“ Ähnlich geht es mit Ersatzteilen, die sich Teilnehmer anderswo besorgen müssen.