Jahreshauptversammlung der Löscheinheit Kapellen : Kapellens Feuerwehr wird besser ausgerüstet

Kapellen Bürgermeister Sven Kaiser dankte den Feuewehrleuten für ihren Einsatz. Nächstes Jahr soll die Einsegnung des neuen Hilfeleistungs-Löschfahrzeugs nachgeholt werden.

Über ein volles Feuerwehrhaus im Schanzfeld freute sich der Leiter der Löscheinheit Kapellen an der Fleuth, Brandoberinspektor Martin Verhülsdonk. Bürgermeister Sven Kaiser sprach seinen Dank an die gesamte Mannschaft für ihren großen, ehrenamtlichen Einsatz auch im Namen des Gelderner Rates und der Verwaltung aus: „Ich darf Ihnen versichern, dass alle Fraktionen Ihre Leistung zu schätzen wissen. Gerade in Zeiten der Pandemie waren Sie doppelt gefordert. Obwohl die Umstände schwierig waren, haben Sie ihre ehrenamtliche Arbeit zuverlässig geleistet und eilten Menschen in Not zur Hilfe.“