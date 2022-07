Caritas sucht Helfer : Erfolgreicher Aktionsmonat im Fairkaufhaus Geldern

Geldern Die Caritas bietet auch in Zukunft Aktionen und Kurse für Privatleute, Gruppen und Schulklassen an. Gleichzezeitg sucht man Ehrenamtler, die die Arbeit unterstützen.

Der Aktionsmonat „Pack die Badehose ein“ im Fairkaufhaus Geldern war ein voller Erfolg, berichtet die Caritas. Neben der Auftaktveranstaltung mit kleinen Überraschungen im Second-Hand-Bereich, gab es an mehreren Tagen Eis für Kinder, Grillwürste zum kleinen Preis und neue T-Shirts für 50 Cent. Informationstage zum Thema Garten oder eine Fotoaktion mit Lamas von Jojos Lamafarm rundeten die Aktion ab. Als Besonderheit wurde ein Workshop zum Thema Upcycling angeboten, in dem aus Holz und alten Büchern schöne Bücherhocker angefertigt wurden. Das Fairkaufhaus bietet auch in Zukunft Aktionen und Kurse für Privatleute, Gruppen und Schulklassen. Informationen gibt es im Fairkaufhaus Geldern, auf ausliegenden Flyern oder im Schaukasten vor der Tür.