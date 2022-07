Ein Jahr nach der Flutkatastrophe : Mönchengladbacher THW leistet 8000 Arbeitsstunden in Flutgebieten

Mönchengladbach Das Jahrhunderthochwasser im Juli 2021 jährt sich zum ersten Mal. Das Technische Hilfswerk blickt zurück auf den größten Einsatz der Geschichte der Organisation. An den Rathäusern hängen die Flaggen auf halbmast.

Es ist ein Jahr her, dass unvorstellbare Wassermassen Verwüstung, Zerstörung und Tote in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz brachte. Mehr als 180 Menschen fielen Mitte Juli 2021 der Flut zum Opfer – 49 davon in NRW. Zehntausende Menschen in etwa der Hälfte aller NRW-Kommunen waren von dem Starkregen und dem Hochwasser betroffen. Der Sachschaden wird auf mehrere Milliarden geschätzt. Der Wiederaufbau wird sich noch lange hinziehen.