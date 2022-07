Medaille des Landes NRW : Nettetaler THW-Helfer für Flut-Einsatz ausgezeichnet

Nettetal Einsatzkräfte des Nettetalers Ortsverbands der Technischen Hilfswerks haben viele Stunden bei der Flutkatastrophe an der Ahr geholfen. Dafür erhielten sie nun Anerkennungen.

„Ein solches Ausmaß der Zerstörung haben wir bislang nicht erlebt und die Bilder werden noch lange in unseren Köpfen bleiben“, erinnert sich Jörn Pachel, Zugführer des Ortsverbandes, an den Juli 2021. Die Nettetaler waren an zehn Einsätzen im Kreis Heinsberg, in Bad Münstereifel und im Ahrtal beteiligt. In den ersten Tagen erfüllten sie im Kreis Heinsberg unter anderem Führungs- und Koordinierungsaufgaben und schützten mit Pumparbeiten wichtige Infrastruktur. Später wurden die Helfenden aus Nettetal auch zur Unterstützung der THW-Führungsstelle in Bad Münstereifel, zu Aufräum- und Sicherungsarbeiten sowie zur Hilfe beim Bau einer Behelfsbrücke an der Ahr angefordert. Dazu waren sie teilweise bis zu einer Woche in den Gebieten.