Fine Tune und Sound & Soul traten auf : Erfolgreiches Benefizkonzert der Issumer Bruderschaft

Fine Tune und Sound & Soul gaben ein Konzert in der St.-Nikolaus-Kirche Issum. Die Bruderschaft sammelte dadurch Spenden für die Aktion "Wünsch dir was". Foto: Bruderschaft

Issum Fine Tune und Sound & Soul begeisterten die Zuhörer in der St.-Nikolaus-Kirche in Issum. Die eingenommenen Spenden sind für die Aktion „Wünsch dir was“.

Die Erwartungen der Besucher des Benefizkonzertes in Issum wurden bei weitem übertroffen, so die Veranstalter der St.-Nicolai-Bruderschaft. Der Thron der Bruderschaft hatte zu dem Zusammentreffen der Gruppen Fine Tune und Sound & Soul mit dem Chorleiter Christian Wieler eingeladen. Die Kirche war in stimmungsvolles Licht getaucht. Schon vor dem offiziellen Beginn intonierte dann Fine Tune einen ersten Titel „Waves of Kilkee“ zur Einstimmung.