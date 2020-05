Naturdenkmal in Straelen : Mehr als 250 Jahre alte Eiche umgestürzt

Naturdenkmal in Straelen

Eine mehr als 250 Jahre alte Eiche in den Heronger Buschbergen ist umgefallen. Foto: Christopher Moonen

Herongen Mehr als 250 Jahre alt, 30 Meter hoch, mehr als fünf Meter Umfang, das sind die nüchternen Daten des Naturdenkmals in den Heronger Buschbergen. Die Stieleiche zählte zu den beeindruckendsten Altbäumen der Gegend, so Christopher Moonen.

Er kartiert in seiner Freizeit alte Bäume und hat die Entwicklung des Baums in den vergangenen Jahren mitverfolgt, bis zum Ende. „Anfang Mai ist die Eiche unvermittelt umgestürzt’“, berichtet Moonen. Das Ende sei absehbar gewesen. Der Baum, der mit dem Schutzzweck „Erhalt der Einzelschöpfung von hervorragender Eigenart und Schönheit“ als Naturdenkmal gelistet ist, hatte seine letzte Lebensphase erreicht, so Moonen. Die Nährstoffversorgung war nicht mehr gut, dadurch verliert der Baum Vitalität und wird anfälliger für Schädlinge. Weil die Eiche weitab des Wegesrandes im Naturschutzgebiet stand, waren keine Verkehrssicherungsmaßnahmen nötig.