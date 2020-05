Bilanz der Albert-Schweitzer-Schule : Gelungene Rückkehr in die Schule

Info

Unterricht in Etappen In dieser Woche geht es dann auch für die ersten, zweiten und dritten Klassen wieder los. Pro Tag kommt ein Jahrgang. „Am Montag waren die Drittklässler an der Reihe, am Dienstag die Zweitklässler. Mittwoch und Donnerstag kehren auch wieder unsere Erstklässler zurück“, erklärt Stefanie Bauer.

Perspektive Kinder und Lehrer hoffen, schon in naher Zeit wieder gemeinsam die Grundschule besuchen zu dürfen.