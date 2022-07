Jubiläumswald in Erlensterz : Farne schützen die neuen Bäumchen vor Sonne und Rehen

Farne überwuchern die Bäumchen in Erlensterz: So werden sie vor Sonne geschützt. Und Rehe finden die jungen Triebe auch nicht so leicht. Foto: Lutz Becker

Erlensterz Der Jubiläumswald in Erlensterz erfreut sich mittlerweile großer Beliebtheit. Ein BM-Leser hat jetzt aber Angst um den Bestand der Fläche.

Wer dieser Tage an der Fläche des Jubiläumswaldes bei Erlensterz vorbeifährt, wundert sich vielleicht. Bäume und Pflanzen sind kaum noch zu erkennen, Farne überwuchern fast alles. BM-Leser Lutz Becker befürchtet, dass gerade die kleineren Pflanzen wegen fehlenden Lichts und zu wenig Luft eingehen könnten. „Kommt es dazu, war ein Großteil der Pflanzaktion umsonst, die Bäume können nicht wachsen, Bürger haben ihr Geld umsonst ausgegeben“, schreibt Becker in einer E-Mail an die Redaktion der Bergischen Morgenpost.

Mit 17 Bäumen und mehr als 300 Forstpflanzen soll das brachliegende Waldstück an der Kreisstraße 1 wieder aufgeforstet werden. Die Ortsverbände der Grünen, der CDU und der Satirepartei „Die Partei“ hatten sich bereits im Dezember 2020 für die Idee eingesetzt, in Hückeswagen einen Jubiläumswald zur Renaturierung geschädigter Waldflächen anzulegen. Somit sind sie auch für den Unterhalt und die Pflege zuständig. Die Baumschule Plückebaum hatte die gespendeten Pflanzen und Bäume fachmännisch in die Erde eingebracht.

Auch Shirley Finster, Ortsvorsitzende der Grünen, die regelmäßig am Jubiläumswald vorbeikommt, hat den wuchernden Farn bereits entdeckt und Kontakt mit der Baumschule aufgenommen. Dort erfuhr sie, dass auf der Fläche schon vor etwas längerer Zeit ein Lichtschnitt vorgenommen worden sei, bis Ende September jetzt aber nichts mehr vor Ort getan werde. „Mir wurde erklärt, dass die Farne die neuen Pflanzen und Bäume sogar vor Sonne schützen sollen, das ist also gewollt“, berichtet Shirley Finster. Und der Farn ist auch wichtig, um die noch kleinen Bäume vor dem Verbiss von Rehen zu schützen Insofern übernähme der Farn sogar eine doppelte Schutzfunktion. „Nach Meinung der Baumschule gedeihen die Pflanzen und Bäume gut, dort habe man die Situation im Blick“, erfuhr Shirley Finster im Gespräch mit dem Chef der Baumschule.