Neue Kita in der Gelderner City : Erste Kita innerhalb der Gelderner Wälle

Gelderns Bürgermeister Sven Kaiser (l.) und GWS-Geschäftsführer Paul Düllings nahmen den Rohbau an der Issumer Straße jetzt schon einmal unter die Lupe. Foto: Seyb/Stadt Geldern Foto: Stadt Geldern/Gerhard Seybert

Geldern An der Issumer Straße 66 entsteht eine Zweigstelle der Kita Poststraße. Bis zu 25 Kinder ab drei Jahren können wahrscheinlich schon 2021 betreut werden. Geplant ist eine Randzeiten-Abdeckung, um dem Wunsch vieler berufstätiger Eltern gerecht werden zu können. Für Barrierefreiheit bis hinauf ins Dachgeschoss ist gesorgt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

(RP) Im nächsten Jahr gibt’s in Geldern wieder einmal eine Premiere zu feiern. „Hier entsteht gerade unsere erste Kindertagesstätte innerhalb der Wälle“, sagte Bürgermeister Sven Kaiser, als er jetzt die Baustelle an der Issumer Straße 66 in Augenschein nahm. In weniger als einem Jahr soll dort die neue Zweigstelle der Kita Poststraße und somit ein neuer Ort für die Tagespflege fertig sein. „Mitten in der Innenstadt haben wir dann eine moderne Einrichtung mit mehr als 300 Quadratmetern Nutzfläche und rund 200 Quadratmetern Außengelände zu bieten. Genug Platz also, um für die Kinder eine bestmögliche pädagogische Betreuung zu realisieren“, erläutert der Bürgermeister.

Bei einem Rundgang durch den Rohbau machte Ingenieur Patrick Schüngel darauf aufmerksam, dass durch den Bau eines Aufzugs für Barrierefreiheit bis hinauf ins Dach­geschoss gesorgt ist. Bereits im März 2019 hatte Gelderns Stadtrat einstimmig beschlossen, eine neue Kindertagesstätte in der Innenstadt einzurichten. Eigentümer des Grundstücks ist die Gelderner Wohnungsgenossenschaft GWS, die das Gebäude an die Stadt vermieten wird. „Wir freuen uns, Teil des Projekts sein zu dürfen und mit dem Bau einer Kita in die Zukunft Gelderns investieren zu können“, sagt GWS-Geschäftsführer Paul Düllings und ergänzt: „Die Fertigstellung ist für März 2021 geplant, wenn alles klappt.“ Die Gesamtkosten des Projekts liegen bei etwas mehr als einer Million Euro.

Info Kindergarten mit „Pluspunkt Ernährung“ Kita Poststraße In der städtischen Tageseinrichtung werden aktuell zehn Kinder im Alter zwischen vier Monaten und zwei Jahren betreut.



Besonderheit Bewegungskita mit Pluspunkt Ernährung.



Kontakt Tel. 02831 9749584.

Geplant ist ein Angebot für die sogenannte „Gruppenform III“, also für Kinder ab drei Jahren. Bis zu 25 Kinder können in Zukunft an der Issumer Straße betreut werden. Die maximale Betreuungszeit liegt bei 45 Stunden in der Woche. Die Stadt möchte außerdem für eine Randzeiten-Abdeckung sorgen und damit dem Wunsch vieler Eltern gerecht werden. „Ob und in welchem Umfang die Förderung und Betreuung in den frühen Morgenstunden beziehungsweise dem späten Nachmittag organisiert werden kann, wird derzeit allerdings noch ausgearbeitet“, sagt Dezernent Helmut Holla. Ein entsprechendes Konzept hat die Behörde jedenfalls schon mit dem Landesjugendamt abgestimmt.

In der ersten Etage werden die Kita-Kinder untergebracht, während im Erdgeschoss die Gruppe der ergänzenden Kindertagespflege einzieht. Im Dachgeschoss ist auf etwa 50 Quadratmetern Platz für Personal- und Lageräume. „Mit der neuen Zweigstelle hat die Kita an der Poststraße die Möglichkeit, ihre Kinder auch innerhalb ihrer Organisation weiter betreuen und fördern zu können“, erklärt Helmut Holla. „Ein Wechsel zu einer anderen Tagesstätte ab dem dritten Lebensjahr kann somit entfallen.“ Anmeldungen für die neue Einrichtung an der Issumer Straße erfolgen daher über die Kita an der Poststraße, die mit der Eröffnung der Zweigstelle an der Issumer Straße erheblich Spielraum gewinnt.