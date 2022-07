Aktion auf Schloss Wissen : 1500 Setzlinge im Wald von Weeze gepflanzt

In Kooperation mit dem Schloss Wissen haben Mitarbeiter von Boxengold aus Sonsbeck mehrere hundert Bäume gepflanzt. Foto: Boxengold

Weeze In Kooperation mit dem Schloss Wissen haben Mitarbeiter von Boxengold für mehrere Hundert neue Bäume gesorgt. Der Wald hat zuletzt stark gelitten.

Mit dem Spaten wird erst ein Loch gebuddelt, anschließend kommt ein kleiner Setzling rein und mit dem Fuß wird das Loch dann wieder zugeschüttet und die Erde vorsichtig festgedrückt. Diese Schritte haben die Mitarbeiter der Tierstreu-Firma Boxengold viele Male gemacht – alles per Handarbeit bei sommerlichen Temperaturen. Das Team will mit der Pflanzaktion ein Zeichen setzen: „Unser Leitmotiv ist im Einklang mit Mensch, Tier und Natur“, sagt Anja Hilgers, Geschäftsführerin von Boxengold, „deswegen sind wir hier und geben der Natur so etwas zurück“. Boxengold produziert Einstreu für Pferde, Kleintiere und Katzen aus reinem Fichtenholz und hat viele Kunden in ganz Deutschland. Auch für Marco Pia aus dem Team ist es wichtig, Bäume zu pflanzen, weil die Firma für ihr Produkt mit Holz arbeitet: „Wir können so auch etwas für die Zukunft tun.“

Dass allein an diesem Tag durch die vielen Helfer schon viele Bäume gepflanzt wurden, freut Förster Frank Koch. In wenigen Tagen hat er mit seinem Forst-Team im Wald schon rund 1500 Setzlinge gepflanzt, in den nächsten Jahren werden wohl noch mehrere Tausend dazukommen. Das sei auch dringend notwendig, denn der Wald sei schon lange stark strapaziert. Besonders beim Sturm „Friederike“ im Jahr 2018 seien viele Bäume umgestürzt, darunter Fichten, Kiefern und auch Lerchen.

„Jetzt muss man die nächste Waldgeneration schaffen, wir denken da an die nächsten 100 Jahre, deswegen forsten wir jetzt neben Natureiche und Kiefer auch mit Roteiche auf“, sagt Frank Koch. Besonders wichtig sei es, einen Mischwald herzustellen, weil jeder Baum seinen eigenen ökologischen Anspruch habe und die Baumarten unterschiedlich widerstandsfähig gegen äußere Einflüsse seien.

Die kleinen Setzlinge werden übrigens im Alltag nicht per Hand eingepflanzt. Schweres Gerät ist dann Alltag, welches den Boden aber nicht verdichtet. Mit einem Bagger werden die Löcher ausgebuddelt, nur die kleinen Bäume werden dann noch von einem Mitarbeiter per Hand eingesetzt.

Die Teilnehmer der Baumpflanzaktion haben am Ende noch ein Insektenhotel aufgestellt, in dem in Zukunft auch für Wildbienen und andere Insekten Platz sein wird. „Wir wissen, dass die Insektenhotels enorm wichtig sind, weil die Insektenpopulation in den letzten Jahren sehr stark abgenommen hat“, erklärt Anja Hilgers. Nicht nur im Wald, auch im eigenen Garten sei es möglich, recht unkompliziert, einen Platz für Wildbienen und anderen Insekten zu schaffen.

Alle sind sich einig: Es war ein beeindruckender und spannender Tag: „Das ist ein großartiges Gefühl, weil man das auch für die Kinder macht“, sagt Ursula Simon, „wenn man in zehn oder zwanzig Jahren herkommt und dann sieht, was daraus geworden ist, das ist schon schön“.

