Hitze und Trockenheit machen Bäumen zu schaffen : Wasser Marsch für junge Bäume

Jüchen Junge Bäume leiden besonders unter Trockenheit und Hitze. Mit Tankwagen ist der Baubetriebshof unterwegs, um sie zu bewässern. Aber auch Baumpaten und andere Bürger sorgen an vielen Stellen für Wasser.

Schwitzen in Ratingen : Hitze: Freibad öffnet am Dienstag früher

Das Wasser könne die Stadt aus Sümpfungswässern von RWE Power entnehmen, es wird an der Grubenrandstraße abgezapft. Auf den nächsten Regen warten müssen allerdings große alte Bäume an den Straßen oder in Grünanlagen. Sie kommen, wie Zillikens erklärt, mit ihren tief reichenden Wurzeln besser mit der Trockenheit klar als die keine zwei Jahre alten Jungbäume. Rund 250 bis 500 Liter hat ein großer Baum an Wasserbedarf – am Tag. Insgesamt ist die Stadt Jüchen für die Pflege von 3900 Bäumen zuständig.

Die Baubetriebshof-Mitarbeiter stehen bei der Bewässerung aber nicht allein. So haben mehrere Jüchener Baum-Patenschaften für insgesamt 15 Bäume in Wallrath und Garzweiler übernommen. Um weitere Jungbäume kümmern sich die engagierten Ehrenamtler vom Naturschutzbund Deutschland (Nabu). „Es gibt weitere Jüchener, die jeden Tag dürstenden Bäumen am Straßenrand Wasser geben“, weiß Zillikens. Auch Fabian Schüller erklärt, „dass uns Bürger ansprechen und sagen, dass sie einen Baum etwa neben ihrem Haus regelmäßig Wasser kippen“. Zillikens wünscht sich, dass noch mehr Jüchener diesem Beispiel folgen oder eine Baumpatenschaft übernehmen. Bislang hält sich die Zahl der Paten in Grenzen. „Wir könnten mehr gebrauchen.“ Wer sich für die Übernahme einer Baumpatenschaft interessiert, kann sich per E-Mail an stefan.weyerstrass@juechen.de oder unter der Telefonnummer 02165 915 6106 im Rathaus melden.