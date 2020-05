Fußball : SV Straelen II will mit einer U 23 hinauf in die Landesliga

Dirk Otten, Trainer des SV Straelen II, blickt zuversichtlich in die Zukunft. Foto: SV Straelen/Verein

Straelen Der Verein hat bereits acht Verstärkungen für seine zweite Mannschaft, die wohl weiter in der Bezirksliga spielen wird, geholt. Weitere Neuzugänge sollen folgen. Trainer Dirk Otten will aber auch auf den eigenen Nachwuchs bauen.

Von Klaus Schopmans

Das Schlagwort U-23-Auswahl gibt es an der Römerstraße schon seit einigen Jahren. Doch jetzt macht der SV Straelen offenbar Nägel mit Köpfen. Der Verein präsentiert bereits acht Neuzugänge, die in der kommenden Saison in der zweiten Mannschaft ihre mehrheitlich ersten Erfahrungen im Seniorenbereich sammeln sollen.

Aktuell spricht viel dafür, dass die Straelener Reserve, die zum Zeitpunkt der Saisonunterbrechung als Tabellenletzter schlechte Karten im Kampf um den Klassenerhalt in der Fußball-Bezirksliga hatte, mit einem blauen Auge davonkommt. Denn der Fußball-Verband Niederrhein wird voraussichtlich auf Absteiger verzichten. Somit können der langjährige Jugendkoordinator Dirk Otten, der Marcel Blaschkowitz als Trainer der zweiten Mannschaft abgelöst hat, und seine Jungs ihre ehrgeizigen Pläne in der Bezirksliga in Angriff nehmen.

Von den Neuzugängen dürfte sich der eine oder andere im Hinterkopf Chancen auf Einsätze in der ersten Straelener Mannschaft ausrechnen, die vor der Rückkehr in die Regionalliga steht. Allen voran der 20-jährige Nico Moors, der vom 1. FC Mönchengladbach kommt und in den Junioren-Bundesligen schon für Borussia Mönchengladbach und RW Oberhausen aufgelaufen ist. Aus den eigenen Reihen rücken Patrick Almasi (19 Jahre), Maximilian Hütt (18) und Sven Lehmkuhl (17) auf. Hinzu gesellen sich Marvin Trentzsch (19, VfR Fischeln), Mathis Peters (19, Union Nettetal) sowie Dennis Skaletz und Marcel Hillar (beide 19, TSV Meerbusch II).

Bekanntlich hält man in Straelen nichts von falscher Bescheidenheit. Dirk Otten ist sich sicher, mit seinen „jungen Wilden“ in der Bezirksliga oben angreifen zu können. Er wagt einen optimistischen Blick nach vorne. „Ich kann den Spielern eine gute Perspektive bieten. Unser Ziel ist der Aufbau einer U-23-Auswahl, die auch als Unterbau für unsere erste Mannschaft von Bedeutung ist. Wir wollen versuchen, mit diesem Team in zwei oder drei Jahren in der Landesliga zu spielen“, sagt Otten.