In der Nähe des Waldfreibades Eyller See : Verbotenes Grillen löst einen Waldbrand aus

Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte ein Ausbreiten des Brandes verhindert werden. Foto: Guido Schulmann

Eyll Ein unerlaubtes Grillfeuer hat am Freitagmittag einen Feuerwehreinsatz in einem Waldstück am Hoogen Dyck in der Nähe des Waldfreibades Eyller Sees ausgelöst. Die Polizei fahndet nun nach den Brandstiftern.

Auf einer Fläche von rund 400 Quadratmetern hatte sich dort ein Unterholzbrand ausgebreitet. Wie die Polizei am Montag mitteilte, war der Auslöser offensichtlich eine Feuerstelle, die Unbekannte dort eingerichtet hatten: Sie ließen vor Ort Grillanzünder, Fleischverpackungen und Aluschalen zurück.

Die Feuerwehr war mit 76 Kräften im Einsatz und konnte den Brand zeitnah löschen. Ein Landwirt hatte mit einem Güllefass bei der Wasserversorgung unterstützt.

Die Polizei ermittelt nun wegen fahrlässiger Brandstiftung und nimmt Hinweise zu verdächtigen Personen unter der Telefonnummer 02831 1250 entgegen.

(ots)