Corona-Krise im Kreis Kleve : Andrang auf Corona-Tests ist rückläufig

Kleve Das Fieberzelt ist täglich nur noch von 16 bis 20 Uhr geöffnet. Die täglichen Patientenzahlen sind rückläufig. Die Corona-Abstrich-Kooperation der Kassenärztlichen Vereinigung Nord mit dem Kreis endet zum Juni.

Die sich zunehmend entspannende Situation in der Corona-Krise wirkt sich auf das Testprozedere im Kreis Kleve aus: Immer weniger Menschen wollen sich im Fieberzelt am St.-Antonius-Hospital in Kleve testen lassen. Die Test-Kriterien wurden jetzt angepasst, ebenso die Öffnungszeiten des Fieberzelts. Und die Kassenärztliche Verinigung (KV) Nord beendet zum Juni ihre Zusammenarbeit mit dem Kreis Kleve, wie eine Anfrage unserer Redaktion ergab.

Derzeit besteht in den Städten und Gemeinden des Landkreises noch eine Kooperation zwischen der KV und dem Kreis Kleve, die laut KV auch „reibungslos“ funktioniert. So werden aktuell zwei mobile, mit KV-Ärzten besetzte Testfahrzeuge eingesetzt, an denen wechselweise an vier Standorten Abstriche durchgeführt werden. Ergänzend dazu gibt es zentrale Abstricheinrichtungen örtlicher Ärzte in Issum und Rees. In Kleve betreibt das Karl-Leisner-Krankenhaus zudem das Fieberzelt. „In Summe sind die Testeinrichtungen und die Laborkapazitäten im Kreis Kleve – gemessen am Behandlungsgeschehen – in ausreichendem Umfang vorhanden“, so die KV.