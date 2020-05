Bürgermonitor : Rentnerin möchte sich um Bäume im Nierspark kümmern

RP-Leserin Rita Neuhäuser hat einen Lösungsvorschlag auf Lager. „Ich wohne in der Nähe vom Nierspark. Mir ist auch schon aufgefallen, dass die Bäume halb vertrocknet sind. Ich habe daher den Bericht mit großem Interesse gelesen“, sagt die Geldernerin. Die rüstige Rentnerin wäre gerne bereit, sich um die Bäume zu kümmern.

(him) So soll’s sein: Der „Bürgermonitor“ der Rheinischen Post bringt Steine ins Rollen und lässt demnächst eventuell junge Bäume wieder aufblühen. Wie berichtet, hatte sich RP-Leser Jürgen Nehb an die Redaktion gewandt und auf den beklagenswerten Zustand der etwa 150 Bäume auf dem Parkplatz des Berufskollegs am Niers­park hingewiesen.