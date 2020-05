Kerkener Schulleben : Mensa an der Gesamtschule Aldekerk ist eröffnet

Die neue Mensa wird als zusätzlicher Prüfungsraum genutzt. Foto: Schule

An der Gesamtschule am Rahmer Kirchweg in Aldekerk ist das vorerst letzte Bauprojekt zu Ende gegangen: Die Schule hat nun eine hochmoderne, top ausgestattete neue Mensa/Aula, die kaum Wünsche offenlässt. Derzeit wird der Vielzweckraum aber weder als Aula noch als Mensa genutzt, vielmehr findet darin Unterricht statt.

Die Mensa/ Aula ist großzügig gestaltet, hell und freundlich. Die Bühnen- und Beschallungstechnik, entspricht dem neuesten Stand der Technik und Sicherheit. Bei Bedarf sind die Fensterflächen verdunkelbar. Bei der Nutzung als Mensa bietet der Raum bequeme Essmöglichkeiten für 120 Personen.