Kritik an der Kommunikation des Landrates : Grüne fordern Aussprache zum Soforthilfeprogramm im Kreistag

(jul) Die Fraktionsvorsitzende der Grünen im Kreis Kleve, Birgitt Höhn, sowie ihr Stellvertreter, Dr. Helmut Prior, kritisieren Landrat Wolfgang Spreen scharf. „Die Kommunikation des Landrats gegenüber den Bürgermeistern war in den letzten Wochen nicht von Vertrauen geprägt. Auch hat er die Fraktionen nicht ausreichend zur Haltung der Bürgermeister informiert, um eine politische Entscheidung in seine Richtung zu beeinflussen. Das ist bereits in normalen Zeiten unanständig. In der aktuellen Krise ist es dagegen unverantwortlich“, schreiben sie und beziehen sich dabei auf das Soforthilfeprogramm des Kreises Kleve.