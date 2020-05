Bürgermonitor in Düsseldorf : Baustellenampel: Bürger finden sie unnötig, Stadt nicht

An der Kreuzung Bayreuther Straße und Bamberger Straße gibt es eine Baustellenampel, an der man oft lange warten muss. Foto: Andrea Röhrig

Eine Baustellenampel an der Kreuzung Bayreuther/Bamberger Straße sorgt bei Benrathern für Ärger. Dort wird die Bamberger Straße tiefergelegt. Die Stadt verweist auf die Gefährdung von möglichen Fußgängern.

Abbiegen an der Kreuzung nach rechts ist wegen der Baustelle nicht möglich. Nach links in die Nürnberger Straße darf man abbiegen, von dort kommt aber kein Gegenverkehr, da wegen einer Baustelle dort eine Einbahnregelung herrscht. Geradeaus gelangt man in eine Sackgasse, an der ein paar Firmen liegen. Das aktuelle Verkehrsaufkommen, so Linden, könne man doch wie vorher sicherlich ohne Baustellenampel lösen und wünscht sich den Abbau der aus seiner Sicht „unnötigen Anlage“.