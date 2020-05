Trockenheit in Krefeld : Krefelds Bäume leiden unter Trockenheit

Info

Die aktuelle fünfstufige Einstufung der Waldbrandgefahr, die in Deutschland üblich ist, geht auf das in der DDR entwickelte M-68-System zurück. Neben den dabei verwandten Größen wie die höchste Mittagstemperatur, die Luftfeuchtigkeit, die Windgeschwindigkeit am Mittag und die Niederschlagssumme gehen dabei auch die Baumarten und die vermutete Ausbreitungsgeschwindigkeit des Feuers in die Berechnung ein. Ein Fichtenwald hat aus diesem Grund generell eine höhere Waldbrandgefahr, als ein Mischwald.

Aus all diesen Größen wird für jede Region eine Gefahreneinschätzung mit entsprechenden Verboten und Richtlinien vorgenommen. Die aktuelle Warnstufe für die Wälder in Krefeld findet sich beim Deutschen Wetterdienst oder der Feuerwehr im Internet. Dort ist die aktuelle Gefahrstufe auch telefonisch zu erfragen.