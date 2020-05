Bürgermonitor :  Junge Bäume am Nierspark drohen zu vertrocknen

150 junge Bäume am Nierspark waren schon halb vertrocknet. Doch jetzt ist eine Lösung des Problems in Sicht. Der Kreis hat den Auftrag „Wasser marsch“ erteilt – sehr zur Freude von RP-Leser Jürgen Nehb.

