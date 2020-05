Bürgermonitor : Kein Radweg in der Tempo-30-Zone

St. Tönis Das Ehepaar Goertz aus St. Tönis wünscht sich einen Radweg auf dem Biwak zwischen Hülser- und Feldstraße. Den dürfte die Stadt aber gar nicht einrichten, selbst wenn sie wollte. So ist die rechtliche Lage.

Wenn Helga und Klaus Goertz mit ihren Fahrrädern in St. Tönis unterwegs sind und von der Düsseldorfer Straße aus in den Biwak einbiegen, radelt das Ehepaar auf einem Radweg entlang der Landstraße. Dieser Radweg zieht sich bis zur Ampelkreuzung an der Hülser Straße. Entlang der Hülser Straße führt der Radweg weiter. Doch wenn man geradeaus in den Biwak hineinradelt, gibt es keinen solchen Weg mehr.

Klaus Goertz und seine Frau Helga regten dies vor längerer Zeit schriftlich bei der Tönisvorster Verwaltung an, erhielten aber keine Rückmeldung, wie sie enttäuscht berichten. Dabei ist die Antwort ganz einfach, wie die Stadt Tönisvorst auf Anfrage unserer Redaktion informiert: Da an der Ampelkreuzung Hülser Straße/Biwak eine Tempo-30-Zone beginnt, die sich bis zur Krefelder Straße durch den Biwak zieht, kann dort kein Radweg angelegt werden, der benutzungspflichtig wäre.

Gab es auf einer Straße aufgrund einer zuvor anderen Situation Radfahrstreifen und Schutzstreifen, so müssen diese sogar entfernt werden. Das ist in St. Tönis beispielsweise zwischen den Ampelkreuzungen Biwak/Hülser Straße beziehungsweise Feldstraße erfolgt. Mit der Einführung der Tempo-30-Zone in diesem Bereich entfernte die Stadt Tönisvorst die Verkehrsschilder, die auf den früheren einseitigen Radweg hinwiesen, wie ihn auch das Ehepaar Goertz in Erinnerung hat. Dieser hatte seinerzeit Bestand, als das Straßenstück noch keine Tempo-30-Zone war. Für das Ehepaar Goertz bedeutet das: Es wird keinen Radweg auf dem Stück Biwak zwischen Feld- und Hülser Straße geben. In Tempo-30-Zonen fährt der Fahrradfahrer auf der Straße mit.