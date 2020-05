Tourismus auch am Niederrhein wieder möglich : Reiseziele in der Nähe sind gefragt

Angesichts der Aussicht auf neue Vermietung seiner Ferienwohnungen macht Mathias Langanke das Desinfizieren geradezu Spaß. RP-Foto: Gottfried Evers Foto: Evers, Gottfried (eve)

Kreis Kleve Vor der Corona-Zeit waren viele Ferienwohnungen, Hotels und Campingplätze am Niederrhein gut gebucht. Dann kam die Zwangspause, jetzt darf’s auf neue Art weitergehen. Die Branche hat viel aufzuholen.

Das Meer und mediterrane Sonnenziele sind vorerst unerreichbar – die weltweite Reisewarnung rückt die Urlaubsziele im eigenen Land in den Fokus. Seit Jahren arbeiten die Touristiker der Region daran, den Niederrhein bekannter zu machen und für Urlauber zu erschließen. In diesem Jahr könnte es gut sein, dass nicht nur Wochenend-Gäste kommen, sondern Städte und Orte wie Kleve, Goch oder Uedem Feriengäste begrüßen können, die sich gleich für eine Woche oder länger in einer netten Ferienwohnung oder in einem Hotel niederlassen. „Wir haben schon sehr viele Nachfragen. Wenn jetzt klar ist, ab wann welche Möglichkeiten bestehen, werden die Buchungen kommen“, ist sich Martina Baumgärtner, Chefin des Niederrhein Tourismus, sicher. Seit Mittwoch wissen wir: Campingplätze dürfen ab 11. Mai wieder genutzt werden (Dauercamper mit eigenem WC/Waschmöglichkeit durften schon früher), Ferienwohnungen auch. Wer lieber im Hotel nächtigt, muss bis zum 21. Mai warten.

Eine der beliebten Ferienwohnungs-Adressen der Umgebung gehört Familie Langanke. Am Gocher Berg ist das Ehepaar Ellen und Mathias Langanke vorbereitet auf die Gäste. „Wir vermieten seit neun Jahren Ferienwohnungen, inzwischen sind es zehn Stück“, berichtet Langanke. Neu hinzu gekommen sind Ein-Raum-Appartments, die vor allem beruflich Reisende nutzen, die übrigen sind bei Paaren und Familien beliebt. „Jede Wohnung hat ihre eigene Terrasse, so dass sich die Leute leicht aus dem Weg gehen können. Die Küchen sind für Selbstversorger bestens ausgestattet.“ Dass es unerwarteterweise nun früher als vermutet wieder möglich sein dürfte, sich auch mal in ein Lokal zu setzen, wird für Mütter, die im Urlaub nicht täglich kochen möchten, eine willkommene Nachricht sein. Erholung stellt sich auf dem Gelände von Familie Langanke mit Blick auf Wiesen, Wald und Ponys sicher schnell ein. „Wunderbar, wenn’s jetzt losgeht“, sagt der Hausherr, denn von dieser Saison hat er bisher vor allem Stornierungen gehabt. Normalerweise wären schon die Osterferien gut gebucht gewesen. Waren sie auch, bloß durfte niemand kommen. Die Buchungen ab Juni stehen noch; nichts spricht dagegen, dass die Gäste auch tatsächlich anreisen werden, um Ruhe zu genießen, Kinder unbesorgt (auf Abstand?) spielen zu lassen und schöne Radtouren zu unternehmen.

Info Urlaub in der Nachbarschaft Niederrhein In den Kreisen Kleve, Wesel, Viersen und Heinsberg gibt es insgesamt 7000 Ferienwohnungen und etwa 7850 Hotelbetten (gezählt in Häusern ab zehn Betten) sowie Stellplätze auf Campingplätzen. Buchbar Auf der Internetseite niederrhein-tourismus.de gibt es viele buchbare Angebote und Pauschalen für die Region.

Hans-Josef Kuypers, Chef der Wirtschaftsförderung Kreis Kleve, hatte das Ziel, für das Jahr 2020 die Zahl von einer Million Übernachtungen zu knacken. „Dieser Traum ist ausgeträumt, das können wir wegen Corona und der Folgen nicht mehr erreichen“, sagt Kuypers.

Ganz schwer hat es die Hotellerie: Die Rilano-Hotelgruppe hat ihre Häuser in Kleve und der Wallfahrtsstadt Kevelaer geschlossen. Das Sporthotel in Goch teilt Interessierten auf dem Anrufbeantworter mit, dass man „aufgrund behördlicher Vorgaben“ das Hotel geschlossen habe. Das Wunderland rechnet mit höchstens noch 50.000 der geplanten 110.000 Übernachtungen. Michael Große-Holtforth als Chef des Landhaus Beckmann in Kalkar-Kehrum hat sich über die Jahre ein gewisses Potential an Handelsreisenden als Zielgruppe erarbeitet; sie durften auch zur Corona-Zeit im Hotel logieren. Öffentliche Förderung und Kurzarbeit helfen den Betrieben beim Überleben. Hoffentlich.

Dramatisch wird die Situation in Kevelaer eingeschätzt. Zwar ist die Wallfahrtssaison inzwischen (wie immer seit 1. Mai) offiziell eröffnet, doch viele große Pilgergruppen haben schon bis zum Spätsommer abgesagt. Wirtinnen wie Jutta Pesch-Braun vom „Goldenen Apfel“ am Kapellenplatz versuchen, die Pilgerleiter und deren Mitreisende zum späteren Kevelaer-Besuch in Kleingruppen zu motivieren.