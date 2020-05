Es geht erneut um die Wachtendonker Drogenküche : Verurteilter Drogenkoch steht erneut vor Gericht

„Speed“ in Wachtendonk: Zu zehn Jahren Freiheitsstrafe war der Niederländer im vergangenen Jahr verurteilt worden. Jetzt muss er schon wieder auf der Anklagebank des Klever Landgerichtes Platz nehmen.

Der heute 41-jährige Niederländer hatte damals seine Beteiligung an einer Amphetaminküche in Wachtendonk eingeräumt: Er habe zwielichtigen Leuten Geld geschuldet, und sei von diesen dazu gebracht worden, die Amphetaminküche einzurichten und zu betreiben. Amphetaminöl stellte er in angemieteten Räumlichkeiten eines Wachtendonker Vierkanthof her, zusammen mit mehreren Komplizen, die 2019 ebenfalls verurteilt wurden. Mit dem Öl, so die Staatsanwaltschaft damals, ließen sich wohl mehrere Tonnen der fertigen, pulverförmigen Droge Amphetamin (auch „Speed“ genannt) herstellen.

Der 41-jährige Niederländer äußerte sich am Donnerstag nicht zu den aktuellen Anklagevorwürfen. Verteidiger Thomas Pusch erklärte dazu: Sein Mandant habe sich bereits im vergangenen Verfahren umfänglich geäußert, und diese Ausführungen sehe der Angeklagte nach wie vor als abschließend an. Warum der Niederländer nun erneut im Klever Landgericht angeklagt ist, könne er nicht nachvollziehen, zumal im ersten Urteil alles drinstehe, so sein Verteidiger. Zusammen mit dem 41-jährigen muss sich seit Donnerstag ein 42-jähriger Niederländer vor Gericht verantworten. Dieser war damals noch nicht mitangeklagt, konnte aber zwischenzeitlich ermittelt und festgenommen werden. Er ließ sich zu den Anklagevorwürfen ein, erklärte, er sei ebenfalls von Hinterleuten zu den Handlungen getrieben worden. „Sie haben mir in drohendem Ton gesagt: Du machst das“, so der Angeklagte. Auch Bilder seiner Kinder hätten ihm die Hinterleute als Drohung geschickt. 2017 habe er die Wachtendonker Hofbesitzerin und deren ältesten Sohn (beide wurden 2019 verurteilt) kennengelernt und die Anmietung des Vierkanthofes vereinbart, wobei der illegale Zweck der Anmietung von Beginn an für alle klar gewesen sei. Zusammen mit dem 41-jährigen Angeklagten habe er dann die Drogenküche eingerichtet. Auch die Produktion sei bereits 2017 angelaufen, wobei er in erster Linie als Transportfahrer fungiert habe. Allerdings nur etwa bis Oktober 2017 – danach sei er wegen einer anderen Sache in Haft gewesen.