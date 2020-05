Fällarbeiten in Rheinberg : Grüne: Zu viele Bäume gefällt

Auch das Wäldchen am Kreisverkehr Alpener Straße/An der Rheinberger Heide ist abgeholzt worden. Foto: Fischer, Armin (arfi )/Fischer, Armin ( arfi )

Rheinberg Im Rheinberger Stadtgebiet sind an mehreren Stellen Bäume gefällt worden. Das kritisieren jetzt die Grünen. Sie fordern mehr Sensibilität, gerade weil Rheinberg als waldärmste Kommune in NRW gelte.

Ob im kleinen Park an der Ankerstege, im Stadtpark am Spanischen Vallan oder in Eversael an Rüttgersteg und Grafschafter Straße – wo zuvor teils alte Bäume standen, sind jetzt nur noch Stümpfe zu sehen. Die Grünen sehen das mit Besorgnis: Allen Bemühungen der Wald- und Baumvermehrung in Rheinberg zum Trotz gingen immer mehr Bäume verloren, kritisieren sie. Die Stadt habe ohnehin schon den zweifelhaften Ruf, waldärmste Kommune in NRW zu sein. Mehrfach hatten die Grünen in der Vergangenheit zusätzliche Gelder im Haushalt verankern können, um dem Baumverlust entgegenzuwirken. Zuletzt allerdings hatten CDU, SPD und Bürgermeister den „3 für 1“-Antrag der Fraktion abgelehnt, für einen gefällten Baum drei neue zu pflanzen. Und nun das: In der Stadt fielen immer mehr Bäume. „Offenbar gestaltet sich die Gewinnung von zusätzlichem Grün als Sisyphusarbeit“, sagen die Grünen.

Dabei solle nicht bestritten werden, dass kranke Bäume gefällt werden müssten. Doch es sei angesichts des Klimawandels dringend geboten, präventiv tätig zu werden. Heißt: Bereits vor notwendigen Fällungen sollten Ersatzpflanzungen vorgenommen werden. Außerdem sei zu prüfen, ob Fällungen auch wirklich nötig seien. Hier erwarten die Grünen mehr Sensibilität von den Genehmigungsbehörden und fordern, dass die Politik einbezogen werde, bevor die Säge komme.

Info Rheinberg hat nur ein Wäldchen Kein Wald Ein Waldgebiet gibt es in Rheinberg nicht. Lediglich zwischen Autobahn und Alpsray existiert ein Wäldchen. In der Nähe Jenseits der Stadtgrenzen finden sich mit Leucht und Baerler Busch zwei größere Waldgebiete. Beide sind beliebte Naherholungsgebiete.

Als Sisyphusarbeit sieht Dieter Paus die Gewinnung von zusätzlichem Grün auf städtischem Gebiet nicht. „Wir haben bisher 17,7 Hektar Wald geschaffen und pflanzen jährlich Einzelbäume an“, sagt der Technische Beigeordnete der Stadt. Neues Grün sei etwa in Alpsray, am Moersbach und an der Alpener Straße geschaffen worden. Zudem werde derzeit die Schaffung weiterer Waldflächen am Orsoyerberg und in Rheinberg Mitte geprüft. Die Dokumentation der Grünen umfasse einen längeren Zeitraum und betreffe verschiedene Planungsträger. So sei der kleine Wald am Kreisverkehr Alpener Straße ebenso privates Areal wie das Bienenhaus, in Wallach sei der Deichverband verantwortlich. Erich Weisser, stellvertretender Deichgräf des Deichverbands Duisburg-Xanten: „Wir fällen Bäume nur da, wo wir Genehmigungen haben. Gefällt wird, wo es im Zuge von Planfeststellungsverfahren erforderlich ist. Das sollten die Grünen zur Kenntnis nehmen.“