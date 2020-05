In Straelen Rosen verschenkt : Erster Einsatz für Blumenmädchen Lisa Stienen

Blumenmädchen Lisa Stienen verteilte Rosen. Foto: Stadt Straelen

Straelen Am Samstag hätte in Straelen eigentlich der Frühlingsblumenmarkt stattfinden sollen. Doch der Corona-Virus hat dem Stadtmarketing als Veranstalter einen Strich durch die Rechnung gemacht. Das neue Straelener Blumenmädchen Lisa Stienen ließ es sich nicht nehmen, an diesem Tag, an dem sie eigentlich der Öffentlichkeit hätte vorgestellt werden sollen, Rosen an Besucher der Innenstadt zu verteilen.

