Interview Jan Borchert : Vor dem Schulklo steht jetzt eine Ampel

Zum ersten Mal nach sieben Wochen durfte der Viertklässler wieder in die Nieukerker Grundschule. Und musste sich dort an viele Veränderungen gewöhnen. Die Corona-Maßnahmen aus Sicht eines Kindes.

Was hat sich sonst noch in der Schule verändert?

Jan Es gibt keine Gruppentische mehr, sondern jeder sitzt alleine. Dazwischen ist genug Abstand. Auch das Treppenhaus hat sich verändert. Hochgehen soll man am Geländer, runtergehen an der Wand. Das kennzeichnen jetzt Pfeile. Und vor dem Klo steht eine Ampel, die unser Hausmeister gebaut hat. Man darf die Toiletten nicht gleichzeitig benutzen. Deswegen zeigt die Ampel an: frei oder besetzt.

Jan Ja, wir sind in Gruppen mit maximal zehn Kindern aufgeteilt. Ich kann zum Glück alle leiden und komme gut mit ihnen klar. Jetzt hatten wir erst mal am Donnerstag und am Freitag Schule. Ab nächster Woche dann wahrscheinlich an jedem vierten Tag. Das steht noch nicht ganz fest.