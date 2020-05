Kampf um Zusatzklasse am Lise-Meintner-Gymnasium : Eltern entsetzt über den Schulbeschluss

28 Elternvertreter von Grundschulen der Region bitten Bürgermeister Sven Kaiser, „für die Interessen der Kinder weiter zu kämpfen“. Ein Vater setzt derweil auf ein Bürgerbegehren.

„Mit Entsetzen“ (so wörtlich) reagieren die Eltern zukünftiger Fünftklässler an den beiden Gelderner Gymnasien auf die Nachricht, dass der Rat in geheimer Abstimmung auf Antrag von SPD und Grünen die Einrichtung einer Mehrklasse am Lise-Meitner-Gymnasium (LMG) abgelehnt hat. 28 Elternvertreter nicht nur der Gelderner Grundschulen, sondern auch aus den umliegenden Kommunen, bitten Bürgermeister Sven Kaiser in einem offenen Brief, „zusammen für die Interessen unserer Kinder weiter zu kämpfen und in Ihrer Position als Bürgermeister alle im Rahmen Ihrer Möglichkeiten stehenden Maßnahmen zu ergreifen, mit dem Ziel, in diesem Jahr eine Mehrklasse am LMG zu realisieren.“ Am besten sollte Kaiser umgehend dem Ratsbeschluss widersprechen, da die Entscheidung das Wohl der Kinder gefährde. Einen anderen Weg geht Michael Holstein. Er hat am Montag bereits die Stadt Geldern darüber informiert, dass er wegen des Ratsbeschluss ein Bürgerbegehren anstrengen will.