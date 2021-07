VHS Gelderland : Beuys und jüdisches Leben in Deutschland

Joseph Beuys machte nicht nur Kunst, er dozierte auch darüber. Foto: dpa/Lehmbruck Museum

Gelderland Das Herbstprogramm der Volkshochschule Gelderland ist da. Anmeldungen für die Veranstaltungen sind dort und in den Rathäusern möglich.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Das neue Programm der Volkshochschule Gelderland für den Herbst 2021 ist erschienen, „Leider hat uns die Corona-Pandemie im Frühjahr den befürchteten Stich durch die Rechnung gemacht. Als Präsenzveranstaltung konnten wir so gut wie kein Angebot durchführen“, erläutert Sonja Vieten, Leiterin der VHS. „Dafür fanden die Online-Kurse einen guten Zuspruch.“

Das Jahr 2021 steht im Zeichen des Jubiläums „1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland“. Aus dem Jahr 321 ist die erste jüdische Gemeinde auf deutschem Boden, in Köln, verbrieft. Das Festjahr hat zum Ziel, auf das lebendige, vielfältige jüdische Leben in Deutschland aufmerksam zu machen, die lange und wechselvolle Geschichte der Juden in Deutschland darzustellen und ihren enormen Beitrag zur Kultur zu präsentieren.

Über Rabbi Wolff gibt es einen Film zu sehen. Foto: Ulrich Holz

Info Rathäuser als Anlaufstelle Abholen Das neue Programm liegt im Hauptgebäude der VHS, Kapuzinerstraße 34, Geldern, in den Anmeldestellen in den Rathäusern Issum, Kerken, Rheurdt, Straelen, Wachtendonk und bei vielen weiteren öffentlichen Einrichtungen aus. Anmelden VHS in Geldern, die Anmeldestellen der Rathäuser, online über www.vhs-gelderland.de, Info-Telefon 02831 93750 oder auf Facebook www.facebook.com/vhsgelderland.

Die Volkshochschule Gelderland zeigt im Rahmen des Jubiläums zwei preisgekrönte Filme der Berliner Autorin und Regisseurin Britta Wauer: „Im Himmel, unter der Erde – Der jüdische Friedhof Berlin-Weißensee“ (29. November) und „Rabbi Wolff – ein Gentleman vor dem Herrn“ (6. Dezember) mit anschließendem Gespräch mit der Filmemacherin. Am 23. September berichtet die Autorin und Sonderpädagogin Anja Röhl über das „Elend der Verschickungskinder“. Sie gründete 2019 eine Initiative aus eigener Betroffenheit heraus.

Joseph Beuys wäre in diesem Jahr 100 Jahre alt geworden. Am Samstag, 28. August, bieten die Volkshochschulen im Kreis Kleve eine Radtour an, um sich einem Verständnis seiner Werke zu nähern. Während einer Tagestour unter Leitung des Künstlers Gerd Borkelmann werden die für das Beuys’sche Gesamtwerk einflussreichen historischen Bezüge und Inspirationsquellen in der Stadt Kleve und ihrer Umgebung erkundet und erläutert. Höhepunkt und Abschluss dieser Exkursion ist der Besuch der Sonderausstellung unter dem Titel „Joseph Beuys und die Schamanen“.

Im September startet zum dritten Mal eine neue Ausbildungsgruppe zum zertifizierten Mediator. Am Donnerstag, 26. August, ist ein Informationsabend geplant, an dem sich die Ausbilder vorstellen, das Konzept erläutern und persönliche Fragen beantworten. Im Vortrag „Potential von Facebook und Instagram für Freiberufler, Selbständige und KMU“ erhalten die Teilnehmer im Ja-Hotel Geldern am 23. September einen Überblick, wie sie über Social-Media-Kanäle neue Kunden gewinnen können.