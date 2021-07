Kevelaer : Sommeratelier im Museum Kevelaer

Kinder und Erwachsene können im Museum kreativ sein. Foto: Museum

Kevelaer Bei den Ferien-Workshops gibt es Angebote für Kinder und Erwachsene. Anmeldungen sind bis zwei Tage vor den jeweiligen Veranstaltungen möglich.

Zu Beginn der Sommerferien startet im Niederrheinischen Museum in Kevelaer das sechswöchige Sommeratelier. Jeden Mittwoch und Donnerstag ab 10 Uhr können sich Kreativfans jeglichen Alters in Workshops zu den unterschiedlichsten Themen künstlerisch austoben.

Am Mittwoch, 7., und Donnerstag, 8. Juli, heißt es von 10 bis 12.30 Uhr „Mix it! Open Air“. Auf Papier werden in der Museumspassage zeichnerische und malerische Techniken von Bleistift über Kohle und Kreide bis hin zur Aquarellfarbe ausprobiert und kombiniert. Spannender kann keine Leinwand sein. Für Kinder und Erwachsene, Kinder unter sechs Jahren nur in Begleitung. Es kostet 7,50 Euro pro Person.

Beim Workshop am Mittwoch, 14., und Donnerstag, 15. Juli, von 10 bis 12.30 Uhr soll der Begriff Haus- und Hofmaler von den Teilnehmern ab zwölf Jahren wörtlich genommen werden, denn ihre Motive suchen sich die Teilnehmenden rund ums Museum, wo erste spontane Skizzen im Freien entstehen. Dabei kann neben Aquarell- und Acrylfarben auch mit der Rohrfeder experimentiert werden. Kosten: 8.50 Euro pro Person.

Das Motto „Me, myself and I“ gilt am Mittwochk, 21., und Donnerstag, 22. Juli, von 10 bis 12.30 Uhr. In der Museumspassage gibt es viel Licht und vor allem viel Platz. Warum also nicht auch mal mit einem Kunstwerk groß hinaus? So sollen in diesem Atelier aus den eigenen Körperkonturen lebensgroße Selbstporträts entstehen, die mit den fantasievollsten Mustern und Ornamenten ausgefüllt werden. Für Kinder und Erwachsene, Kinder unter sechs Jahren nur in Begleitung. Kosten 8,50 Euro pro Person.

Ein Mini-Workshop U 7 steht am Mittwoch, 28., und Donnerstag, 29. Juli, von 10 bis 12.30 Uhr auf dem Programm. Inspiriert von der Spielzeugsammlung des Museums sollen Strandhasen und Sommerenten fabriziert werden. Je bunter desto wundervoller. Für Kinder bis sieben Jahre, Kinder unter sechs Jahren nur in Begleitung. 7,50 Euro pro Person.

Das Abenteuer Farbendruck erleben Kinder und Erwachsene am Mittwoch, 4., und Donnerstag, 5. August, jeweils von 10 bis 13 Uhr. Inspiriert durch die Filmplakate in der Sonderausstellung erfinden die Teilenehmer ein eigenes Plakat, das sie in eine Linolplatte schnitzen, um es anschließend beliebig oft selbst zu drucken. Kinder unter acht Jahren nur in Begleitung. Kosten: zehn Euro pro Person.

Figuren und Skulpturen werden mit Modelliermasse gestaltet am Mittwoch, 11., und Donnerstag, 12. August, jeweils von 10 bis 12.30 Uhr. Für Kinder und Erwachsene, Kinder unter sechs Jahren nur in Begleitung. Kosten: zehn Euro pro Person.