Zum Welttag des Buches Buchgeschenke für 495 Schulkinder in Geldern

Der altersgerechte Lesestoff wird mittels Buchgutscheinen an Viert- und Fünfklässler verteilt. Die übliche Abholung erfolgt per Klassenbesuch in zuvor ausgewählten lokalen Buchhandlungen. Auch Bücher Keuck an der Issumer Straße 15-17 beteiligt sich an der Aktion. Bundesweit bekommen über 1,1 Millionen Kinder das Buch.