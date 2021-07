Musik im Kreis Kleve : 125 Klavierkonzerte in 24 Städten

Kreis Kleve Beim „Musiksommer Campus Cleve“ finden zahlreiche Veranstaltungen dies- und jenseits der Grenze statt. Bei den jeweiligen Terminen gelten die aktuellen Pandemie-Bestimmungen.

Lange war es unsicher, jetzt steht es fest: Der diesjährige „Musiksommer Campus Cleve“ kann stattfinden. Die Veranstaltung grenzüberschreitender Begegnungen hochbegabter Pianisten gehört seit 2008 fest zum Sommerprogramm der Wasserburg Rindern und vieler Konzertorte der Region Rhein-Waal. Der Musiksommer Campus Cleve besteht aus zwei sich ergänzenden Teilen: dem Kawai-Heinrich-Neuhaus-Meisterkurs für Klavier auf der Wasserburg sowie dem Internationalen Euregio Rhein-Waal Studentenmusikfestival. Die beiden jeweils einwöchigen Meisterkurse erfolgen nacheinander. Insgesamt 34 Studenten nehmen daran teil, vier davon beide Wochen, so dass pro Woche 19 Jungpianisten aus ganz Europa und Asien bei namhaften Dozenten Unterricht erhalten. Statt des erkrankten Prof. Georg Friedrich Schenck kommt Prof. Anna Malikova nach Kleve, die bereits 2008 beim ersten Musiksommer mitwirkte und, so der künstlerische Leiter Boguslaw Strobel, „seitdem eine steile Karriere hingelegt hat und jetzt an einer der Top-Musik-Universitäten in Wien unterrichtet“.

Sechs Hochkaräter am Piano spielen in Sonsbeck

Internationales Euregio Rhein-Waal Studentenmusikfestival : Sechs Hochkaräter am Piano spielen in Sonsbeck

Start Das Eröffnungskonzert des Musiksommers Campus Cleve findet am Montag, 19. Juli, um 19 Uhr (Einlass 18 Uhr) in der Stadthalle Kleve statt. Es gelten die dann aktuellen Corona-Schutzmaßnahmen.

Reihe Es gibt 125 Konzerte in 24 Städten: auf deutscher Seite in Kleve, Emmerich, Geldern, Goch, Issum, Kalkar, Kevelaer, Rees, Sonsbeck, Straelen und Xanten, auf niederländischer Seite in Aerdt, Arnheim, Boxmeer, Doesburg, Doetinchem, Doornenburg, Duiven, Groesbeek, Nimwege, Ottersum, s-Heerenberg, Ulft sowie Velp. Eine Übersicht über die jeweiligen Corona-Maßnahmen gibt es www.musiksommer-cleve.eu. Informationen zum Verein und zur möglichen Mitgliedschaft auf www.pianofestival-nrl.eu.

„Leben und Lernen auf der Wasserburg, dazu die Möglichkeit, sechsmal pro Woche zu konzertieren – das ist in dieser Art einmalig in Europa“, erklärt Strobel. „Viele Pianisten bereiten sich bei uns erfolgreich auf Wettbewerbe vor.“ Dabei haben die jungen Künstler die Möglichkeit, sich die Kursgebühren über freiwillige Spenden der Besucher bei den Konzerten, die grundsätzlich bei freiem Eintritt stattfinden, zu verdienen. „Für manche ist dies die einmalige Möglichkeit, an so etwas teilnehmen zu können, fast wie eine Art ‚Stipendium‘“, so der Kurator.