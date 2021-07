Nanni Wagner : Offenes Atelier für Geldern geplant

Geldern Die Künstlerin vom Atelierhof am Brühlschen Weg will Künstler und Kunstinteressierte zusammenbringen. Dafür ist das Wochenende 18./19. September vorgesehen.

Die Mitglieder des Atelierhofs am Brühlschen Weg in Geldern haben Kunstfreunde in den vergangenen Wochen mit der Aktion „Kunstfenster“ auf den Hof eingeladen. Wie war die Resonanz bisher?