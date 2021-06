Musik in Issum : Der zweite Issumer Orgelherbst wartet mit drei Konzerten auf

Musik in Issum

Issum Orgelmusik aus verschiedenen Epochen: Organisator Mathias Staut hat für den Issumer Orgelherbst ein abwechslungsreiches Programm auf die Beine gestellt.

(RP) Die Premiere im vergangenen Jahr war erfolgreich. Jetzt gibt es den 2. Issumer Orgelherbst. An drei Sonntagen im September und Oktober 2021 laden die evangelische Kirchengemeinde Issum und der Kulturkreis Issum jeweils um 16 Uhr in die evangelische Kirche ein. Auf dem Programm stehen jeweils 45 Minuten Orgelmusik ganz unterschiedlicher Epochen, bei der die Zuhörer die Klangvielfalt der Eule-Orgel mit all ihren unterschiedlichen Facetten besser kennenlernen können.