Kunst in Winnekendonk : Ulla Genzel zeigt Bilder im Katharinenhaus

Winnekendonk Sehr zur Freude der Bewohner und Mitarbeiter präsentiert Künstlerin Ulla Genzel eine Auswahl ihrer Arbeiten im Katharinenhaus in Winnekendonk.

Ulla Genzel ist seit 2014 freischaffende Künstlerin. Ihre Werke sind mittlerweile weit über die Grenzen des Niederrheins hinaus bekannt. Erst kürzlich wurde eine Ausstellung in Wien eröffnet. Europaweit erfreuen sich die detailverliebten Gemälde großer Beliebtheit – und ein Bild schaffte es gar bis nach Abu Dhabi . Genzel arbeitet nunmehr auch als Dozentin und Kunstlehrerin in ihrem großen Atelier in Geldern.

Nun freuen sich die Bewohner sowie die Mitarbeitenden des Katharinenhauses in Winnekendonk einmal mehr über eine Ausstellung der beliebten Künstlerin in ihrer Caféteria. Für Genzel ist es bereits das dritte Mal in der Senioreneinrichtung des Caritasverbandes Geldern-Kevelaer.. Die Kunstmalerin weiß, dass hier ihre Werke besonders geschätzt und lange betrachtet werden. „Man kann in den Bildern spazieren gehen“, hat einmal ein Bewohner des Hauses seinen Eindruck beschrieben. Wer den aktuellen Werken der Ausstellung begegnet, wird ihm beipflichten. Denn der naturverbundenen Künstlerin mit einem gewissen Hang zu Spatzen gelingt es, ihren ureigenen Blick auf die Landschaften mit Farben und Pinseln auf die Leinwand zu bannen. Ihre ganz besondere Fine-Art-Technik und der Schwerpunkt auf den verschiedenen Jahreszeiten lassen den typischen Genzel-Stil erkennen.